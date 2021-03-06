Kastamonu, Çorum, Yozgat hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi-Pazar (6-7 Mart) hafta sonu sokağa çıkmak serbest mi?

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni kararlar alındı. Vatandaşlar Kastamonu, Çorum, Yozgat illerinde hafta sonu sokağa çıkmak serbest mi, yasak mı merak ediyor. Peki Kastamonu, Çorum, Yozgat cumartesi günü yasak var mı? Pazar günü yasak mı?

Kabine toplantısında alınan kararlara göre düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkmak serbest olurken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı geldi. Cumartesi günleri ise tamamen serbest olacak. Peki Kastamonu, Çorum, Yozgat hafta sonu sokağa çıkmak serbest mi yasak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşmenin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde Pazar günü olarak sürecek" dedi.

KASTAMONU, ÇORUM, YOZGAT HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kastamonu orta riskli illerimiz arasında yer aldığı için hafta sonu sokağa çıkma Cumartesi ve Pazar günleri serbesttir. (21:00'a kadar)

Çorum orta riskli illerimiz arasında yer aldığı için hafta sonu sokağa çıkma Cumartesi ve Pazar günleri serbesttir. (21:00'a kadar)

Yozgat orta riskli illerimiz arasında yer aldığı için hafta sonu sokağa çıkma Cumartesi ve Pazar günleri serbesttir. (21:00'a kadar)

Kastamonu : Cumartesi ve Pazar serbest.

Çorum : Cumartesi ve Pazar serbest.

Yozgat : Cumartesi ve Pazar serbest.

(21:00 - 05:00 akşam sokağa çıkma yasağı devam ediyor.)

RİSK DERECESİNE GÖRE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA DURUMU

Düşük riskli (Mavi renkli) : Hafta sonu serbest

Orta riskli (Sarı) : Hafta sonu serbest

Yüksek riskli (Turuncu renkli) : Cumartesi serbest, Pazar yasak devam ediyor.

Çok Yüksek riskli (Kırmızı renkli) : Cumartesi serbest, Pazar yasak devam ediyor.

NOT = Buna ek olarak tüm illerde hafta içi ve hafta sonu akşam sokağa çıkma yasağı devam etmektedir. 81 ilde akşam 21:00 - 05:00 arası sokağa çıkma yasağı devam edecektir. Yani aynı şekilde hafta sonları da sokağa çıkmak akşam 9'dan sonra yasak olacak.

65 YAŞ VE ÜZERİ İLE 20 YAŞ ALTI VATANDAŞLAR

Düşük ve orta risk grubunda yer alan şehirlerimizde;

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan şehirlerimizde;

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek. Buna göre:

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkmak serbesttir.

20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz için de 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmak serbesttir.