Kastamonu, Çorum ve Yozgat çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Kastamonu, Çorum ve Yozgat çevrelerinde bugün kuvvetli yağış öngörülüyor.

Kastamonu, Çorum ve Yozgat çevrelerinde bugün kuvvetli yağış öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Çorum ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran