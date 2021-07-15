Kastamonu, Çorum, Tokat ve Amasya'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
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Kastamonu, Çorum, Tokat ve Amasya'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Kastamonu, Çorum, Tokat ve Amasya'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu, Çorum, Tokat ve Amasya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında şehit olanlar için mevlit okutuldu.

Kastamonu, Çorum, Tokat ve Amasya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında şehit olanlar için mevlit okutuldu.

Kastamonu'da tarihi Nasrullah Camisi'nde, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için okunan hatimlerin duası yapıldı.

Sosyal mesafe kurallarına uyulan mevlit programında, vatandaşlara şeker dağıtıldı.

Programa, Vali Avni Çakır, AK Parti Milletvekili Metin Çelik, İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çorum

Çorum'da ise Valilik öncülüğünde Hıdırlık Camisi'nde düzenlenen programda, şehitler için mevlit okutuldu, hatimlerin duası yapıldı.

Programa, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve vatandaşlar katıldı.

Tokat

Tokat'ta da tarihi Ali Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için okunan hatimlerin duası yapıldı.

Vatandaşlara mevlit şekeri dağıtılan programa, Vali Ozan Balcı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Amasya

Amasya'da da Valilik tarafından Sultan Beyazıt Camisi'nde düzenlenen programa Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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