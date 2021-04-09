Kastamonu, Çorum, Sinop, Tokat ve Çankırı'da kar etkili oldu
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Kastamonu, Çorum, Sinop, Tokat ve Çankırı'da kar etkili oldu

Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Kastamonu, Çorum, Sinop, Tokat ve Çankırı'da kar etkili oldu

Kastamonu, Çorum, Sinop, Tokat ve Çankırı'da kar, özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Kastamonu, Çorum, Sinop, Tokat ve Çankırı'da kar, özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde 20 santimetreye ulaşan kar nedeniyle, ekipler küreme çalışmalarına devam ediyor.

Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunun Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde yoğun olan kar yağışı, Ilgaz Dağı'nda da etkisini sürdürdü.

Ekipler, sürücüleri dikkatli ve tedbirleri olmaları konusunda uyarıyor.

Çorum

Çorum'da sabahtan itibaren etkili olan yağış nedeniyle Kargı ve Ortaköy ilçe merkezleri ile köyler karla kaplandı.

Hava sıcaklıklarının bir günde yaklaşık 18 derece düştüğü kentte kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde ise karla karışık yağmur şeklinde görülen yağış, yüksek kesimlerin beyaz örtüye bürünmesine neden oldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada da yağışın devam edeceği belirtilerek, vatandaşların başta zirai don olmak üzere olumsuz hava şartlarına karşı tedbirleri olmaları istendi.

Tokat

Tokat'ın yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Yağış nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Sinop

Sinop'ta da kar yağışı kentin bazı bölgelerinde etkili oldu.

Sabah etkisini artıran kar nedeniyle İl Özel İdaresi ekiplerince köy ve mahalle yollarında kar küreme çalışması yapıldı.

Milli Parklar ekiplerince kar yağışının bulunduğu bölgelerde yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Çankırı

Çankırı'da gece başlayan kar, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri de yol kontrollerini sürdürüyor.

Kentte yüksek kesimlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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