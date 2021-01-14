KASTAMONU/ÇORUM - Sağlık çalışanları aşılanıyor

KASTAMONU Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelişi Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın konuşması ÇORUM Sağlık çalışanlarının aşı odasına gelişi Prof. Dr. Meral Gülhan'ın aşı olması ve açıklaması Prof. Dr.

KASTAMONU

Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelişi

Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın konuşması

ÇORUM

Sağlık çalışanlarının aşı odasına gelişi

Prof. Dr. Meral Gülhan'ın aşı olması ve açıklaması

Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş'ın aşı olması ve açıklaması

Aşı odalarından detay

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı'nın aşı olması ve açıklaması KASTAMONU/ÇORUM - Sağlık çalışanları, internet üzerinden aldıkları randevu yeri ve saatine göre sabah saatlerinden itibaren aşı olmaya başladı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, aşıların yapılmaya başlaması dolayısıyla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanları ile bir süre sohbet etti.

Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelede özel bir güne şahitlik edildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarımızın rolü çok önemli. En ön cephede mücadele ediyorlar. Onların bu kapsamda aşılamaya öncelikli tutulması normal ve beklenen bir şeydi. Sağlık çalışanlarımızdan sonra inşallah diğer öncelikli kesime aşılama başlanacak. Sağlık çalışanlarımızın ardından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızı da kısa sürede aşılamayı planlıyoruz."

Kastamonu genelinde bulunan 5 bin sağlık çalışanını 15 günde aşılamayı planladıklarını vurgulayan Çakır, "Bugün ilk dozlarını alacaklar. Yaklaşık 1 ay sonra da ikinci dozlarını alacaklar. Bugün başlayan aşılama çalışmalarıyla beraber koronavirüs illetinin hem ülkemizden hem de dünyanın gündeminden tez zamanda uzaklaşması için bir adım atıldığını ümit ediyorum." diye konuştu.

Vali Çakır, Kastamonu genelinde vaka sayılarındaki düşüşün sürdüğünü, gelecek ay daha az vaka görüleceğini söyledi.

Çorum'da sağlık çalışanlarına aşı yapmak üzere 20 aşı odası oluşturuldu. Sağlık çalışanları, internet üzerinden aldıkları randevu yeri ve saatine göre sabah saatlerinden itibaren aşı olmaya başladı.

Çorum İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Meral Gülhan ve kentte salgınla mücadeleyi yöneten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş, 3 No'lu odada aşı yaptırdı.

Sobacı, aşı olmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorum'da 8 bin civarında sağlık çalışanı olduğunu, 9 bin civarında aşı geldiğini, aşı sıkıntısı olmadığını söyledi.

Bir sağlık çalışanı olarak Kovid-19'a karşı aşı sürecinin başlamasından dolayı mutlu olduğunu belirten Sobacı, "Biliyorsunuz aşının yüzde 50'nin üzerinde koruyucu etkisi var. Çok şükür bugünleri gördük. Bütün sağlıkçıların imdadına yetişti. Ancak yine de maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorundayız. Bundan imtina etmememiz lazım. Aşıyla birlikte inşallah ufukta ışık gördük. Toplumda rahatlama olacağına inanıyoruz." dedi.

Prof. Dr. Gülhan da aşı sırasında ağrı, acı ya da yanma hissetmediğini, sadece çok mutlu hissettiğini anlattı.

Sağlık çalışanları olarak aylardır aşıyı beklediklerini vurgulayan Gülhan, "Umarım beklediğimiz etkiyi alırız. Sağlık personeli bu dönemde gerçekten çok sıkıntı çekti, çok fazla arkadaşımız hastalandı. Umarım bundan sonra sağlık personelimiz içinde hastalık azalır. Hastalanmadan aşıya kavuşmayı umuyordum. Ben yakalanmadan aşı olabilen şanslı sağlık çalışanlarındanım." diye konuştu.

Prof. Dr. Çelikbaş, kısıtlamalardan dolayı vaka sayılarında ciddi azalma görüldüğünü ancak salgınla mücadele sürecinde sağlık çalışanlarının çok zorlandığını hatırlattı.

Çelikbaş, "Bugüne ulaşmış olmamız bizim için çok sevindirici. Aşıyla birlikte güzel günler bir adım daha yaklaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli de günlük ortalama 1900 sağlık personeline aşı yapılmasını planladıklarını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor