Kastamonu coğrafi işaretli ürünlerle ilgili hedefini yükseltti

05.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:24

Kastamonu, coğrafi işaretli ürünlerinin arasına, altın gerdanlık "Tosya kıstısı"nın da eklenmesiyle Türkiye'de en çok coğrafi işaret alan iller arasında 4. sıraya yerleşti.

Taşköprü sarımsağı, Taşköprü kuyu kebabı, Pınarbaşı kara çorba, Tosya pirinci, Tosya bıçkısı, Daday etli ekmeği, Kastamonu çekme helvası, Kastamonu simidi, Devrekani hindi banduması, Kastamonu taş baskı dokuması, Kastamonu siyez bulguru, Kastamonu tiridi ve Tosya kıstısının coğrafi işaret sahibi olduğu kentte, 18 ürün için de Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, düzenlediği coğrafi işaretlerle ilgili toplantıda yaptığı konuşmada, "Kastamonu tridi"nin ardından "Tosya kıstısı"nın coğrafi işaretli ürünler arasına eklenmesiyle ilin coğrafi işaretli ürün sayısının 13'e yükseldiğini söyledi.

Karadeniz, "Kastamonu şu anda coğrafi işaretli ürün sayısında Türkiye'de 4. sıraya geldi. Hedefimiz 3. sıraya yükselmek. Bu hedefe çok yaklaştık." dedi.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) Kastamonu'nun yoğun bir katılım gerçekleştirdiğini dile getiren Karadeniz, standın EMITT 2020'de bölge tanıtımını yansıtan en iyi stant seçildiğini belirterek, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımına katkı sunan standın hazırlanmasında emeği geçenleri kutladı.

Toplantının devamında coğrafi işaret alınması için başvuruda bulunulan ürünlerle ilgili yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Kaynak: AA