Kastamonu çığda şehit olan ümit deniz, son yolculuğuna uğurlandı
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Kastamonu çığda şehit olan ümit deniz, son yolculuğuna uğurlandı

Çığda şehit olan Ümit Deniz, son yolculuğuna uğurlandıVAN'ın Bahçesaray ilçesinde ikinci çığ faciasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz (23) memleketi Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ardından toprağa verildi.

06.02.2020 19:15 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:18
Kastamonu çığda şehit olan ümit deniz, son yolculuğuna uğurlandı

Çığda şehit olan Ümit Deniz, son yolculuğuna uğurlandı

VAN'ın ilçesinde ikinci çığ faciasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz (23) memleketi 'nun Tosya ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ardından toprağa verildi.

Bahçesaray'da ikinci çığ faciasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in cenazesi, Van'da yapılan törenin ardından askeri uçakla Kastamonu'ya, ardından Tosya'ya getirildi. Şehit Deniz için önce Yunus Emre Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alındı. Bu sırada şehit Deniz'in yakınları gözyaşı döktü. Daha sonra Namazgah Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehit Deniz'in ailesi, yakınları, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ile birlikte diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Deniz'in cenazesi, Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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: Kastamonu çığda şehit olan ümit deniz, son yolculuğuna uğurlandı
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