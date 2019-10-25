Kastamonu cenaze namazını imam babası kıldırdı

25.10.2019 17:47

Motosiklet kazasında yaralanan Bahadır, 3 gün sonra öldü (2)

CENAZE NAMAZINI İMAM BABASI KILDIRDI

Kastamonu'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Bahadır Karacan'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Tosya Müftülüğü Namazgah kısmına getirildi. Başka bir camide görev yapan İmam baba Halim Karacan, oğlu Bahadır'ın ikindi namazı sonrası cenaze namazını kıldırdı ve cemaatten helallik istedi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından Bahadır Karacan, Tosya Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: DHA