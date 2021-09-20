Bozkurt ve Ayancık'ta yüz yüze eğitim başladı - Haberler
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Bozkurt ve Ayancık'ta yüz yüze eğitim başladı

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yüz yüze eğitim başladı.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yüz yüze eğitim başladı.

İlçede,11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde çok sayıda ev ve iş yerinin yanı sıra okul binaları da zarar görmüştü.

Sel felaketinin izlerinin yoğun bir çalışmayla tamamen olmasa da ortadan kaldırıldığı Bozkurt'ta yüz yüze eğitim düzenlenen törenle başladı.

Fatih İlkokulu ve Bozkurt Ortaokulu bahçesinde, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlayan törende öğrencilere Türk bayrağı dağıtıldı.

Vali Avni Çakır, törende yaptığı konuşmada Bozkurt'un büyük bir afet yaşadığına işaret etti.

O günlerin geride kalmasını istediklerini ifade eden Çakır, "Maalesef yaşamış olduğumuz ve hepimizi derinden etkileyen o günlere sizleri götürmek istemiyorum ama hepiniz çok zorlu bir süreçten geçtiniz. Bu süreçte arkadaşlarınızdan, öğretmenlerinizden, büyüklerinizden ve tanıdıklarınızdan kayıplar oldu." dedi.

Sel afetinde hayatını kaybeden öğrenci, öğretmen ve vatandaşlara rahmet dileyen Çakır, "Çok zorlu bir süreçten geçerek bugüne geldiniz. O yüzden şu anki açtığımız yüz yüze eğitim çok ihtiyacınız olduğu bir dönemde geldi." diye konuştu.

Öğrencilerin cıvıltısının herkese iyi geldiğini vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Sevgili öğrenciler, öyle bir meydanları doldurdunuz ki şehir cıvıl cıvıl oldu. Yaklaşık 40 gündür buradayız içimizde bir kasvet vardı. Sizlerin bu cıvıltısıyla, enerjisiyle içimizdeki kasvet dağıldı. Şu an Kovid-19 ile alakalı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bozkurt'ta da bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte yüz yüze eğitimi ne kadar özlediğinizi gördüğümüz için devlet olarak yüz yüze eğitime başlamanız için gerekli tedbirler alındı. Kesintisiz bir şekilde yüz yüze eğitimin devam etmesi için sizlerin de desteği çok önemli. Okulların başlamasıyla birlikte sosyal hayat yoğunlaştı. Hepinizden en üst seviyede tedbirlere uymanızı bekliyorum. İnşallah kesintisiz şekilde sağlık ve huzurla eğitim öğretime devam ederiz."

Öğrencilere başarılar dileyen Çakır, "Sizlerin arkadaşlarınızla, sınıfla buluşmayı ne kadar çok özlediğinizi çok iyi biliyorum. Yeni eğitim öğretim yılı hepimize, ülkemize Bozkurt'umuza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Dördüncü sınıf öğrencilerinin okula yeni başlayan öğrencilere "hoş geldiniz" çiçeğini vermesinin ardından jandarma iz takip köpeğinin gösterisi sunuldu.

Vali Avni Çakır tarafından ilk ders zilinin çalınmasıyla öğrenciler, sınıflarına girdi.

Vali Çakır ve beraberindeki protokol üyeleri, öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Ayancık'ta da yüz yüze eğitim başladı

Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan selin ardından temizlik çalışmalarının tamamlandığı okul binaları yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi.

On iki okulda 2 bin 716 öğrencinin ders başı yaptığı ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okul bahçesi ve binalarına öğrenci ve öğretmenlerin dışında girişlere izin verilmedi.

Bozkurt ve Ayancık'ta yüz yüze eğitim başladı

Bozkurt ve Ayancık'ta yüz yüze eğitim başladı

Bozkurt ve Ayancık'ta yüz yüze eğitim başladı

Bozkurt ve Ayancık'ta yüz yüze eğitim başladı
AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
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