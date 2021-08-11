KASTAMONU - Bozkurt'ta su taşkını

Aşırı yağışlar nedeniyle su taşkınları KASTAMONU - Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana ile Bozkurt'ta etkili olan sağanak, su baskınları ve taşkınlara yol açtı.

Aşırı yağışlar nedeniyle su taşkınları

KASTAMONU - Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana ile Bozkurt'ta etkili olan sağanak, su baskınları ve taşkınlara yol açtı. Bozkurt ilçesinde cadde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı, ilçedeki bazı apartmanların bodrum katlarını da su bastı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz