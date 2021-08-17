KASTAMONU BOZKURT'TA ÇÖKEN BİNANIN MÜTEAHHİDİ GÖZALTINDA-2

*Güvenlik kamerasıyla dakika dakika takip edilip yakalandı.

*Güvenlik kamerasıyla dakika dakika takip edilip yakalandı.

Ali AKSOYER-Zeki GÜNAL-Mikail BIYIKLI/ KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde yaptığı bina sel nedeniyle çöktüğü için hakkında yakalama kararı verilen müteahhit Mehmet Özkan., İstanbul'da polisin güvenlik kameralarıyla yaptığı takip sonucu Esenyurt'ta saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin yakalanmamak için kıyafetini ve yanındaki çantayı değiştirdiği öğrenildi.

Kastamonu'nda yaşanan sel felaketinin ardından yaptığı bina çöken müteahhit Mehmet Özkan'ın, aynı bölgede başka bir müteahhidin gözaltına alındığı haberlerini duyduğunda, kendisinin de yakalanacağını anlayıp Sarıyer'deki evinden yanına bir çanta alarak ayrıldığı tespit edildi. Kendi otomobilini evinin önüne park eden, bir akrabasının aracını alan Mehmet Özkan'ın Kağıthane bir akrabasına ait ofise giderek geceyi orda geçirdiği belirtildi.

KIYAFET VE ÇANTASINI DEĞİŞTİRMİŞ

Ertesi gün Sarıyer'deki evine polis ekiplerinin geldiğini öğrenen Mehmet Özkan'ın taksi çağırarak kıyafet ve yanındaki çantayı değiştirip oradan ayrıldığı ve Esenyurt'a geçtiği tespit edildi. Polis, güvenlik kamera görüntülerini izleyerek, Mehmet Özkan'ın bindiği taksiyi tespit etti. Kısa sürede ulaşılan taksi şoförü polislere, aracına binen kişiyi Esenyurt'ta bıraktığı adresi söyledi. Bunun üzerine polis Mehmet Özkan'ın taksiden indiği yerdeki tüm evleri inceleme altına aldı. Ekipler, güvenlik kamera görüntülerini izleyerek Mehmet Özkan'ın girdiği binayı belirledi. Bu binada yapılan aramada bir dairede saklanan Mehmet Özkan gözaltına alındı.Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli işlemlerin ardından Kastamonu'ya gönderilecek.

Görüntü dökümü: ----------

-Müteahhidin asayiş şubeye getirilmesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı