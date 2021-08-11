KASTAMONU - Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın taşması sonucu su baskınları yaşanıyor
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KASTAMONU - Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın taşması sonucu su baskınları yaşanıyor

Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın taşması sonucu su baskınları yaşanıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın taşması sonucu su baskınları yaşanıyor.

Yağışın etkili olduğu ilçede, üzerinde HES kurulu olan Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle taşkın yaşandı. Su baskınlarının yaşandığı ilçede mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için ekipler çalışma yürütüyor.

Elektrik hatlarının arızalandığı ilçede sel nedeniyle ulaşımda da sorun yaşanıyor.

Toprak kaymalarının da yaşandığı bölgede önlem alan ekipler geçişe izin vermiyor.

KASTAMONU - Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın taşması sonucu su baskınları yaşanıyor
KASTAMONU - Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın taşması sonucu su baskınları yaşanıyor
KASTAMONU - Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın taşması sonucu su baskınları yaşanıyor
KASTAMONU - Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın taşması sonucu su baskınları yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın taşması sonucu su baskınları yaşanıyor
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın taşması sonucu su baskınları yaşanıyor
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