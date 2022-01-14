Kastamonu Belediyespor'un EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı ertelendi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu Belediyespor'un EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı ertelendi

Kastamonu Belediyespor'un EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı ertelendi
AA / Özgür Alantor - Haberler | Spor

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda İsveç ekibi IK Savehof ile deplasmanda oynayacağı maç tehir edildi.

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda İsveç ekibi IK Savehof ile deplasmanda oynayacağı maç tehir edildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 16 Ocak Pazar günü IK Savehof'a konuk olacakları EHF Şampiyonlar Ligi grup maçının, İsveç ekibinde görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

AA / Özgür Alantor - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title