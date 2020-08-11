HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Kastamonu Belediyespor'un Danimarkalı antrenörü Thomsen, ilk antrenmanına çıktı

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'da antrenörlük görevine getirilen Danimarkalı Helle Thomsen, takımla ilk antrenmana çıktı.

Kastamonu Belediyespor'un Danimarkalı antrenörü Thomsen, ilk antrenmanına çıktı
11.08.2020 16:57 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:34

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'da antrenörlük görevine getirilen Danimarkalı Helle Thomsen, takımla ilk antrenmana çıktı.

İsveç ve Hollanda milli takımlarında antrenörlük yapan Thomsen, Kastamonu'ya gelip, Atatürk Spor Salonu'nda yeni ekibinin başında ilk antrenmanında yer aldı.

Thomsen, idmanın ardından gazetecilere, uzun bir yoldan geldiğini belirtti. Kastamonu'nun güzel bir şehir olduğunu anlatan Thomsen, "Bugün ilk antrenmanıma çıktım. Sporcuları görmek açısından hızlı bir antrenman gerçekleştirdik. Daha fazla oyuncuya mutlaka ihtiyaç olacaktır. Çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Dünya hentbolunu yakından izlediğini anlatan Thomsen, Kastamonu Belediyespor'u da son bir yıldır takip ettiğini aktardı.

Kastamonu Belediyespor'un bu sezon Muratpaşa Belediyespor'dan transfer ettiği Kübra Sarıkaya ise büyük hedefleri olan bir takım olduklarını dile getirdi. Bu hedefler doğrultusunda elinden gelen çabayı sarf edeceğini anlatan Sarıkaya, "Yeni hocamızla çalışacağımız için çok heyecanlıyım. Sürekli maçlarını izliyor, takip ediyordum. Dünyada sayılı antrenörle arasında. Çok mutlu ve heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Sezonun sona ermesinin ardından Hakan Günal ile yollarını ayıran Kastamonu Belediyespor, 5 Ağustos'ta Thomsen ile anlaşıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı Dünya
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Magazin
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı 3. Sayfa
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti Dünya
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi Ekonomi
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz Güncel
Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin...
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti
Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı
Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak
Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Beyrut'taki patlamada can kaybı 171'e yükseldi
Beyrut'taki patlamada can kaybı 171'e yükseldi
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Sezen Aksu Merve Boluğur Orhan Gencebay Ufuk Bayraktar
Spor Robinho Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Rusya Ağustos Akdeniz Futbolcu
Şu an buradasınız: Kastamonu Belediyespor'un Danimarkalı antrenörü Thomsen, ilk antrenmanına çıktı - Kastamonu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 17:34:16. #1.14#
title