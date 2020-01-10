: Kastamonu Belediyespor, Thüringer maçının hazırlıklarını tamamladı

10.01.2020 19:18 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:21

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'ndaki ikinci maçında pazar günü karşılaşacağı Almanya temsilcisi Thüringer maçının hazırlıklarını tamamladı.

Gruptaki ilk maçında ağırladığı Macaristan temsilcisi Schaeffler'e 31-30 mağlup olan Kastamonu Belediyespor, ikinci maçta Almanya temsilcisi Thüringer ile 12 Ocak'ta deplasmanda karşılaşacak.

Gruplardan çıkabilmek için ter dökecek Kastamonu temsilcisi, Atatürk Spor Salonu'nda son antrenmanını yaptı.

Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Hafta boyunca sporcuların çok iyi çalıştığını dile getiren Günal, "Salı günü Süper Lig'de Pazarspor ile maçımız vardı. Onu da antrenman olarak görüyoruz. Takımın durumu iyiydi ama bugün Beyza arkadaşımız küçük bir sakatlık geçirdi. Durumu birkaç saate kadar belli olur. Umarım iyileşir ve maç günü aramızda olur. Onun dışında takım maça tamamen hazır." dedi.

Almanya'da oynayacakları maçın çok önemli olduğunu vurgulayan Günal, "Burada kaybettiğimiz maçtan sonra Thüringer maçı çok daha önem kazandı. İnisiyatifi elimize alıp oradan puan çıkarmak zorundayız. Önümüzde 5 maç var. Bu 5 maçtan minimum 8 puan çıkarırsak hedefimize ulaşmış olacağız. Thüringer maçıyla başlangıç yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Kastamonu Belediyespor, Thüringer maçı için yarın Almanya'ya gidecek.

Kaynak: AA

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