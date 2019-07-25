Kastamonu Belediyespor sporcularını tanıttı

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, düzenlenen programla gelecek sezon takımda forma giyecek sporcularını tanıttı.

Kastamonu Belediye hizmet binasında düzenlenen programda konuşan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü, hentbolda Kastamonu'nun Türkiye'deki en önemli illerden biri olduğuna değindi.

Atletizm ve ferdi spor dallarında son dönemlerde büyük başarılar elde edildiğine işaret eden Köylü, şunları söyledi:

"Türkiye'de adımızı duyurmak çok önemli değil. Artık biz Türkiye'nin içinden dışarı çıkmak zorundayız. Her spor dalında öyle. Bazı spor dallarında gençlerimiz çok başarılı oluyorlar. Basketbolda başarı var, voleybolda çok büyük başarı var. Voleybolda dünya çapında ve Avrupa'da derecelerimiz var. Yani voleybol bir yerlere gitti. Biz istiyoruz ki hentbolu da bir yerlere götürelim. Kastamonu olarak buna örnek olmak istiyoruz. Türkiye'de kazanmamız sadece bizi tatmin eder. Ama hedefimiz bu olmamalı. Futbolda da böyle. Türkiye'de elde edilen şampiyonluğu ben play-off'a kalmış kabul ediyorum. Madem Avrupa'da bir lig var. Biz de Avrupa'nın bir ülkesiysek, bu lige iştirak ediyorsak o ligdeki yerimiz önemli. Biz her geçen gün bu ligin iyi bir noktasında olmak için gayret gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz."

Kastamonu Belediyespor'un maçlarını takip etmeye gayret gösterdiğini ifade eden Köylü, "Bizim hedefimiz Türkiye'de şampiyon olmanın yanında Avrupa'da bu dönem iyi şeyler yapmak. Biz kendimize güvenirsek başarılı oluruz. Bu sene daha rahatız. Türkiye'de kriz var deniliyor ama biz bu sene kulüp yönetiminde maddi yönden geçen seneye göre daha rahatız. Diğer kulüpler bir taraftan çözülmeye başladı ama biz gittikçe güçleniyoruz."diye konuştu.

Vali Yaşar Karadeniz ise kadın hentbol takımının Kastamonu'yu gururlandırdığını belirtti.

Takımın, kentin tanıtımı açısından da önemli bir değere sahip olduğunu ifade eden Karadeniz, "Kastamonu kadın hentbolunda ekol ve marka bir il olacaktır diye düşünüyorum. Kastamonu yavaş yavaş Süper Lig'in rakipsiz takımı durumuna geliyor." dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu da hentbol takımının bütçesinde kısıntıya gitmediklerini kaydetti.

Hentbol takımının Kastamonu'nun yüz akı olduğunu belirten Vidinlioğlu, "İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalan ilk Türk takımı olacağız. Eylüldeki maçta sizden tur sözü istiyorum. Görüyorum ki bunu da başaracak güçtesiniz. Biz de sizinle gururlanmaya devam edelim."ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sahneye davet edilen sporculara yönetim kurulu tarafından çiçek verildi.

Kaynak: AA