Kastamonu Belediyespor Sloven hentbolcuyu kadrosuna kattı Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Sloven hentbolcu Nina Zulic'i kadrosuna kattı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Sloven hentbolcu Nina Zulic'i kadrosuna kattı.

Kastamonu Belediyespor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son 4 sezondur Sloven ekibi RK Krim Mercator'da forma giyen 24 yaşındaki Nina Zulic'in artık "büyük ailelerinin" bir parçası olduğu belirtildi.

Sloven hentbolcunun oyun kurucu olarak geçen sezon Krim Mercator formasıyla Delo Şampiyonlar Ligi'nde 54 gol attığı, Avrupa arenasında ise toplamda 147 gol atarak dikkatleri üzerine çektiği vurgulanan açıklamada, "Orta oyun kurucu oynamasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde en golcü 10 oyuncudan birisi olan Zulic, artık Kastamonu'muzun başarısı için mücadele edecek. Nina Zulic'e, 'ailemize hoş geldin' diyor, Kastamonu formasıyla nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA