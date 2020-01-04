: Kastamonu Belediyespor-Schaeffler maçının ardından

04.01.2020 21:31 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:33

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında ağırladığı Macaristan temsilcisi Schaeffler'e 31-30 mağlup olan Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı'nın antrenörü Hakan Günal, "Önümüzdeki 5 maçta bugünkü yenilgiyi telafi etmeye çalışacağız." dedi.

Hakan Günal, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.

Önlerinde önemli maçlar olduğunu ifade eden Günal, "Bugün ummadığımız bir mağlubiyet aldık ama bu başlangıç maçıydı. Önümüzde 5 maç daha var. Önümüzdeki 5 maçta bugünkü yenilgiyi telafi etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Maçta önemli hatalar yaptıklarını vurgulayan Günal, "Maçların lig usulü, puan usulü oynanmış olması bize şans tanıyor. Umarım bundan sonra özellikle ikinci yarıda yaptığımız hataları tekrarlamayız. Çünkü ikinci yarıda çok boşa giden pozisyonumuz oldu. Umuyorum ki önümüzdeki hafta Almanya temsilcisi Thüringer ile oynayacağımız maçta böyle olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Seyircinin maça olan ilgisinin oldukça fazla olduğunu dile getiren Günal, "Seyircimizin bugün desteği gerçekten muhteşemdi. Onlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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