Haberler » Spor » Kastamonu Belediyespor, Schaeffler'e 31-30 mağlup oldu - Spor

Kastamonu Belediyespor, Schaeffler'e 31-30 mağlup oldu

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında ağırladığı Macaristan temsilcisi Schaeffler'e 31-30 yenildi.

04.01.2020 18:59 | Son Güncelleme: 04.01.2020 19:01

Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında ağırladığı Macaristan temsilcisi Schaeffler'e 31-30 yenildi.

Kastamonu Atatürk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 17-15 önde tamamladı.

Gruptaki ilk maçında rakibine 1 farkla yenilen Kastamonu Belediyespor, ikinci maçını Almanya temsilcisi Thüringer ile 12 Ocak'ta deplasmanda oynayacak.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kastamonu Belediyespor, Schaeffler'e 31-30 mağlup oldu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler