Kastamonu Belediyespor - Schaeffler: 30-31
Kastamonu Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu ilk maçında evinde Macaristan temsilcisi Schaeffler'e 31-30 mağlup oldu.
04.01.2020 18:22 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:22
Kastamonu Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu ilk maçında evinde Macaristan temsilcisi Schaeffler'e 31-30 mağlup oldu.
Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda oynanan EHF A Grubu ilk maçında Kastamonu Belediyespor, ilk yarıyı 17-15 önde tamamladı. Kastamonu Belediyespor, ikinci yarıda ise üstünlüğünü koruyamadı. Maç, konuk ekibin 31-30'luk galibiyetiyle sonuçlandı.
Kaynak: DHA
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