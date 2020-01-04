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Kastamonu Belediyespor - Schaeffler: 30-31

Kastamonu Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu ilk maçında evinde Macaristan temsilcisi Schaeffler'e 31-30 mağlup oldu.

04.01.2020 18:22 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:22
Kastamonu Belediyespor - Schaeffler: 30-31

, Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu ilk maçında evinde Macaristan temsilcisi Schaeffler'e 31-30 mağlup oldu. 

Kastamonu Atatürk Salonu'nda oynanan EHF A Grubu ilk maçında Kastamonu Belediyespor, ilk yarıyı 17-15 önde tamamladı. Kastamonu Belediyespor, ikinci yarıda ise üstünlüğünü koruyamadı. Maç, konuk ekibin 31-30'luk galibiyetiyle sonuçlandı.


Kaynak: DHA
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