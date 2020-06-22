Kastamonu Belediyespor, Rus hentbolcu Khavronina'yı kadrosuna kattı Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Rus oyuncu Yulia Khavronina'yı renklerine bağladı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Rus oyuncu Yulia Khavronina'yı renklerine bağladı.

Kastamonu Belediyespor'dan yapılan açıklamada, sağ oyun kurucu olarak oynayan 28 yaşında ve 1,86 metre boyundaki Khavronina'nın son olarak Romanya temsilcisi SCM Craiova'da forma giydiği belirtildi.

Khavronina'nın Rusya dışında Macaristan, Fransa ve Romanya takımlarında görev aldığının kaydedildiği açıklamada, gelecek sezon güçlü bir kadro için transferlerin süreceği aktarıldı.

Kaynak: AA