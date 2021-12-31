Kastamonu Belediyespor, Nina Zulic ile yollarını ayırdı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu Belediyespor, Nina Zulic ile yollarını ayırdı

Kastamonu Belediyespor, Nina Zulic ile yollarını ayırdı
AA / Özgür Alantor - Haberler | Spor

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Sloven hentbolcu Nina Zulic ile yollarını ayırdı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Sloven hentbolcu Nina Zulic ile yollarını ayırdı.

Kulüp tarafından Sloven hentbolcu için düzenlenen programda Zulic, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Kastamonu Belediyespor, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da 1,5 sezondur kadrolarında bulunan Zulic ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdıklarını belirterek, "Kulüp Başkanımız Mustafa Köklü, Zulic'e bugüne kadar kulübümüze kattıkları için teşekkür plaketi takdim etti. Her zaman kulübümüzde unutulmaz bir yeri olacak Nina Zulic'e teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Beklenmedik veda! Alanyaspor ile Bülent Korkmaz yolları ayrıldı

Beklenmedik veda! Alanyaspor ile Bülent Korkmaz yolları ayrıldı

 Dava kararı sonrası Aziz Yıldırım'a sürpriz ziyaret! Taraftar yağmur gibi beğeni yağdırdı

Dava kararı sonrası Aziz Yıldırım'a sürpriz ziyaret! Taraftar yağmur gibi beğeni yağdırdı

AA / Özgür Alantor - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title