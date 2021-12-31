Kastamonu Belediyespor, Nina Zulic ile yollarını ayırdı

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Sloven hentbolcu Nina Zulic ile yollarını ayırdı.

Kulüp tarafından Sloven hentbolcu için düzenlenen programda Zulic, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Kastamonu Belediyespor, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da 1,5 sezondur kadrolarında bulunan Zulic ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdıklarını belirterek, "Kulüp Başkanımız Mustafa Köklü, Zulic'e bugüne kadar kulübümüze kattıkları için teşekkür plaketi takdim etti. Her zaman kulübümüzde unutulmaz bir yeri olacak Nina Zulic'e teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA / Özgür Alantor - Spor Haberleri

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