Kastamonu Belediyespor-Nantes Atlantique maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kastamonu Belediyespor-Nantes Atlantique maçının ardından

21.02.2021 21:55 | Son Güncelleme: 21.02.2021 21:58
Kastamonu Belediyespor-Nantes Atlantique maçının ardından

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu son maçında Fransa'nın Nantes Atlantique takımına 29-25 yenilerek kupaya veda eden Kastamonu Belediyespor'un başantrenörü Helle Thomsen, "İlk yarıda kontrol bizim elimizdeydi ama gördük ki Nantes ayrı bir seviyede oynuyor.

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu son maçında Fransa'nın Nantes Atlantique takımına 29-25 yenilerek kupaya veda eden Kastamonu Belediyespor'un başantrenörü Helle Thomsen, "İlk yarıda kontrol bizim elimizdeydi ama gördük ki Nantes ayrı bir seviyede oynuyor." dedi.

Thomsen maçın ardından gazetecilere, elendikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Danimarkalı antrenör rakiplerinin maçın genelinde çok güçlü olduklarını ifade ederek, "İlk yarıda kontrol bizim elimizdeydi ama gördük ki Nantes ayrı bir seviyede oynuyor. Hücum için şansımız vardı ancak bunları değerlendiremedik. Önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.

Kastamonu Belediyesporlu oyuncu Amanda Kurtovic ise bireysel hatalar yaptıklarını söyleyerek, "Çok hayal kırıklığına uğradım. Maç ellerimizdeydi. Hücumda sabırlıydık. Elimizden geleni yaptık, maç ellerimizden kayıp gitti. Şansları kaçırdığımız için bizi cezalandırdılar." ifadelerini kullandı.

Nantes Atlantique antrenörü Guillaume Saurina da zor bir maç olduğunu anlatarak, Kastamonu Belediyespor'u tebrik ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Arda Turan Fatih Terim Osman Özköylü Aykut Kocaman
Tüm Haberler Şehit Antalya Göztepe Eskişehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kastamonu Belediyespor-Nantes Atlantique maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 22:02:28. #1.16#
title