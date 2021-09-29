Kastamonu Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Köklü, takımı değerlendirdi Açıklaması - Haberler Spor
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Kastamonu Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Köklü, takımı değerlendirdi Açıklaması

AA / Özgür Alantor - Haberler | Spor
Kastamonu Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Köklü, takımı değerlendirdi Açıklaması

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un kulüp başkanı Mustafa Köklü, "Türk hentbolunda 30 yılı aşkın süredir yapılmayan bir işe imza attık. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek kolay değil." dedi.

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un kulüp başkanı Mustafa Köklü, "Türk hentbolunda 30 yılı aşkın süredir yapılmayan bir işe imza attık. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek kolay değil." dedi.

Köklü, düzenlediği basın toplantısında Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.

Kulüp bakanlığına yeni geldiğine işaret eden Köklü, "Öncelikle şahsımın kulüp başkanlığında yeni bir yönetim kurulu oluşturduk, sonrasında kulübümüzün hedefleri doğrultusunda kadro yapılandırması gerçekleştirdik. Hem kurumsal anlamda hem de oyuncu kadrosu anlamında bu yapılanmamız da devam ediyor." dedi.

Süper Kupa'yı alarak sezona kupa ile başladıklarını vurgulayan Köklü, "Bilindiği üzere bu sezon üç kulvarda mücadele edeceğiz. Hentbol Kadınlar Süper Lig, DELO Şampiyonlar Ligi ve ilerleyen süreçte başlayacak olan Türkiye Kupası. İlklerin şehri Kastamonu, hentbolda da ilkleri başarmaya devam ediyor. Türk hentbolunu Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden ilk takım olmanın gururunu, başta Kastamonu olmak üzere Türkiye'deki tüm hentbol severlerle paylaşıyoruz." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki en düşük bütçeli takım olduklarını belirten Köklü, şöyle devam etti:

"Daha önce Challange Cup'ta final oynadık, EHF Cup'ta yarı final oynadık, Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlar aldık. Bunlar kulüp tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz arasında en düşük takımın bütçesi 3 milyon Avro. Aramızdaki bütçe farkıyla, mücadele gücümüz kıyaslandığında takımımıza yürekten teşekkür ediyorum. Türk hentbolunda 30 yılı aşkın süredir yapılmayan bir işe imza attık. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek kolay değil. Bu zamana kadar bu arenada bir Türk kadın hentbol takımının yer almaması, bu işin zorluğunun en güzel ispatı niteliğini taşıyor. Bizler Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk senemizde Şampiyonlar Ligi'ne adapte olma hızımızdan dolayı Avrupa'da takdir edilirken, maalesef ilimizde ve ülkemizde eleştirilerin odağı haline gelebiliyoruz. Alınan iyi sonuçlarda takdir etmeyenler, kötü sonuçlarda kendilerini gösteriyorlar."

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 maçta galibiyet alamadıklarını dile getiren Köklü, şunları kaydetti:

"İyi oynadığımız maçlar oldu, kırılma anlarını değerlendiremedik. Süper Lig'de geride kalan 3 haftada 2 galibiyet ve İzmir'e karşı istemediğimiz bir de mağlubiyet aldık. Bu takım 18 günde 6 maç oynadı. Bunların 3'ü deplasman. Bu mağlubiyeti yorgunluktan kaynaklı bir nazar boncuğu olarak değerlendiriyoruz. Takımımızın sezon sonunda yine Süper Lig Şampiyonluğunu şehrimize kazandıracağından eminiz."

Her geçen gün takımın daha iyiye gideceğini vurgulayan Köklü, "Biz Kastamonu olarak bir aileyiz, hentbol ailesinin de bir parçasıyız. Bu aileyi dayanışmayla bir arada tutacağız ve zorlukları yendikçe daha güçlü bir aile olacağız." ifadelerini kullandı.

AA / Özgür Alantor - Spor Haberleri
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