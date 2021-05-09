Kastamonu Belediyespor Kulüp Başkanı Bıyıklı: "Verdiğimiz emeğin karşılığını alarak şampiyon olduk "

Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde şampiyon olan Kastamonu Belediyespor'un Kulüp Başkanı Bülent Bıyıklı, verdikleri emeğin karşılığını şampiyon olarak aldıklarını söyledi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde şampiyon olan Kastamonu Belediyespor'un Kulüp Başkanı Bülent Bıyıklı, verdikleri emeğin karşılığını şampiyon olarak aldıklarını söyledi.

Ligin son haftasında Üsküdar Belediyespor'u 34-25 yenerek sezonu zirvede tamamlayan Kastamonu Belediyespor'un Kulüp Başkanı Bıyıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu bir süreçten geçerek şampiyon olmayı bildiklerini kaydetti.

Uzun süre ligi ikinci sırada sürdürdükten sonra geçen hafta Yalıkavakspor'u kendi evlerinde mağlup ederek liderlik koltuğuna oturduklarını hatırlatan Bıyıklı, "Şimdi de rakibimizi yenerek 2020-2021 yılı şampiyonluğuna adımızı yazdırdık. Sporcularımı kutluyorum. Güzel bir oyun çıkartarak şampiyon olmasını bildiler." dedi.

Hentbolda Kastamonu Belediyespor'un bir marka olduğunu dile getiren Bıyıklı, "Kastamonu hem Türkiye liglerinde hem de Avrupa liglerinde aynı anda mücadele eden ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışan bir kulüp. Bu sezon büyük emekler verdik. Verdiğimiz emeğin karşılığını alarak şampiyon olduk." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor