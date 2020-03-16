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Kastamonu Belediyespor, Kastamonu, Spor

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın hedefi 3 kupa

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'na çeyrek finalde veda eden Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı, gözünü ulusal organizasyonlara çevirdi.

16.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:06
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın hedefi 3 kupa

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'na çeyrek finalde veda eden Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı, gözünü ulusal organizasyonlara çevirdi.

Macaristan temsilcisi Siofok'a çeyrek finalde elenerek EHF Kupası'nda yoluna devam edemeyen Kastamonu Belediyespor, Türkiye Kupası'nda yarın Muratpaşa Belediyespor'u konuk edeceği yarı final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakaya hazır olduklarını söyledi.

Yarın bir hafta içindeki üçüncü maçlarına çıkacaklarını dile getiren Günal, "İlk maçta avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz. Çok ciddi bir rakiple karşılaşacağız. Yaşadıkları antrenör değişikliğinden sonra takım ivme kazandı. Bizi yenmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Biz gücümüzü ve takımımızı biliyoruz. Takımımız Türkiye'nin en iyi ve kuvvetli oyuncularından oluşuyor. Bunu sahada herkese göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Hedeflerinin sezonu üç kupayla tamamlamak olduğunu vurgulayan Günal, "Ligde şu ana kadar 15 maçı geride bıraktık ve 15 galibiyet aldık. Ligin normal periyodunu lider bitirmeyi garantiledik. Hiç mağlubiyetimiz ve beraberliğimiz yok. Türkiye Kupası'nı Kastamonu'ya getirmek istiyoruz. Bu seneki hedefimiz, sezon başında alınan Süper Kupa'nın yanına hem Türkiye Kupası'nı hem de Süper Lig kupasını eklemek." ifadelerini kullandı.

Günal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maçların oynanmaması gerektiğini savunarak, "Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bizim maçımız da yarın seyircisiz oynanacak. Maçların seyircisiz oynanacağı kadar tehlikeli bir durumdaysak, sporcular, hakemler, antrenörler, basın emekçileri, yani maçlarda görevli olan herkes tehlike altında demektir. Maçları oynamanın bir anlamı yok. Çünkü hiçbir şey insan sağlığından daha önemli değil." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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