Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda Avrupa'daki ilk hedef gruptan çıkmak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda Avrupa'daki ilk hedef gruptan çıkmak

13.02.2021 12:41 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:44
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda Avrupa'daki ilk hedef gruptan çıkmak

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un kulüp başkanı Bülent Bıyıklı, EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkarak çeyrek finale isimlerini yazdırmak istediklerini söyledi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un kulüp başkanı Bülent Bıyıklı, EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkarak çeyrek finale isimlerini yazdırmak istediklerini söyledi.

Bıyıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta B Grubu dördüncü maçında Rusya temsilcisi Lada'yı 29-27 yenerek grupta 2. sıraya yükseldiklerini belirtti.

Takımda morallerin yerinde olduğunu dile getiren Bıyıklı, "Rusya gibi zorlu bir deplasmanda galip gelmek elbette oldukça zor ve mücadele gerektiren bir süreçti. Böyle kritik bir deplasman maçından puanla dönmemiz hepimizin morallerini üst seviyeye çıkardı." dedi.

Pazartesi günü deplasmanda Polonya temsilcisi MKS Perla ile karşılaşacaklarını anlatan Bıyıklı, "Polonya temsilcisi ile grubun ilk maçında evimizde sahadan 20-20 berabere ayrıldık. Bu maçın hakkı beraberlik değil, bizim galibiyetimizdi ama olmadı. Polonya'da rakibimiz karşısında puan alarak gruptan çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Osman Kavala Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Hüner Coşkuner Erol Büyükburç
Spor Ali Koç Ünal Karaman Sergen Yalçın İsmail Kartal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Masaj Ankara Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda Avrupa'daki ilk hedef gruptan çıkmak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 12:47:40. #1.14#
title