Kastamonu Belediyespor, EHF Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek
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Kastamonu Belediyespor, EHF Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek

Kastamonu Belediyespor, EHF Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin şampiyonu Kastamonu Belediyespor, 2021-2022 sezonunda Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin şampiyonu Kastamonu Belediyespor, 2021-2022 sezonunda Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonunda yer alacak takımlar duyuruldu. EHF, Türkiye'den Kastamonu Belediyespor'un katılacağı organizasyonda yeni sezonda 16 takımın mücadele edeceğini açıkladı. Turnuvada çekilecek kuraların ardından takımlar, 8'erli gruplara ayrılarak birbiriyle karşılaşacak. EHF'nin duyurusunun ardından Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde büyük sevinç yaşandı. Transfer çalışmalarına halen devam eden Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, bu yıl mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi için kadro çalışmalarına da aralıksız başladı.

"Bu yılki ilk hedefimiz son 8 takım arasına kalabilmek"

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Bülent Bıyıklı, "5 yıldır tek hedefimiz hentbolda Türk tarihinde bir ilk olmaktı. Bu işte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok gurur duyucu, çok güzel bir gün bugün bizim için. Kastamonu'yu Kadın Hentbol Takımı olarak Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Daha önceden söylediğim gibi Kastamonu'nun hedefleri çok büyük. Hedeflerimize yavaş yavaş çıkmak için uğraşıyoruz. Bu seneki hedefimiz, ilk etapta son 8 takım arasına kalmak. Güzel günlerin geleceğine inanıyorum, bunun da önünü arkasını hiç kimsenin kesemeyeceğine şüphem yok. İnşallah Kastamonu için çok güzel günler olacak" dedi.

"Halihazırda yaptığımız transferler var"

Zorlu bir sezon geçireceklerini belirten Başkan Bıyıklı, "Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda zorlu maçlar olacak. Çok fazla maç oynayacağız. Halihazırda yaptığımız transferler var, yapacağımız transferlerde olacak. Görüştüğümüz oyuncular var. Araştırmalar içerisindeyiz. Daha yapacağımız transferler var. Kastamonu'ya en iyi transferleri yaparak, en iyi şekilde temsil edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

EHF tarafından yapılan açıklamada, geçen sezon Metz ile play-off maçlarına çıkmadığı gerekçesiyle Almanya temsilcisi Borussia 09 Dortmund'un, organizasyona bu sezon katılım bedeli olarak 140 bin avro ödemesi gerektiği de belirtildi. EHF Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımlar şu şekilde:

"HC Podravka Vegeta (Hırvatistan), Odense (Danimarka), Brest Bretagne (Fransa), Borussia 09 Dortmund (Almanya), FTC-Rail Cargo Hungaria (Macaristan), Györi Audi ETO KC (Macaristan), Buducnost BEMAX (Karadağ), Vipers Kristiansand (Norveç), CSM Bükreş (Romanya), CSKA (Rusya), Esbjerg (Danimarka), Metz (Fransa), Rostov-Don (Rusya), RK Krim Mercator (Slovenya), IK Savehof (İsveç), Kastamonu Belediyespor."

Öte yandan grupların belli olacağı kuraların 2 Temmuz'da çekileceği öğrenildi. - KASTAMONU

Kastamonu Belediyespor, EHF Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek
Kastamonu Belediyespor, EHF Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek
Kastamonu Belediyespor, EHF Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek
Kastamonu Belediyespor, EHF Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek
Kastamonu Belediyespor, EHF Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek
Kastamonu Belediyespor, EHF Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek
Kastamonu Belediyespor, EHF Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek
Kastamonu Belediyespor, EHF Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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