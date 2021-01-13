Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Avrupa'da iddialı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Avrupa'da iddialı

13.01.2021 20:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 20:40
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Avrupa'da iddialı

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un kulüp başkanı Bülent Bıyıklı, EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkmak istediklerini söyledi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un kulüp başkanı Bülent Bıyıklı, EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkmak istediklerini söyledi.

Bıyıklı, AA muhabirine, geçen hafta Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Polonya'nın MKS Perla takımıyla 20-20 berabere kaldıklarını hatırlattı.

Karşılaşmada iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu dile getiren Bıyıklı, "Maçın büyük bölümü bizim üstünlüğümüzle devam etti. Farkı zaman zaman açtık ama maç hiç hak etmediğimiz şekilde berabere sonuçlandı. Bu maçın hakkı beraberlik değil bizim galibiyetimizdi." dedi.

Hazırlıklarının devam ettiğini vurgulayan Bıyıklı, "Önümüzde çok önemli maçlar var. Bu gruptan çıkmak istiyoruz. Bunun için teknik heyetimiz sporcularımız elinden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyor. Takımımıza güveniyoruz. Gruptan çıkmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlker Başbuğ Donald Trump Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın İsmail Kartal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler İzmir Kongre Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Avrupa'da iddialı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 20:47:39. #1.15#
title