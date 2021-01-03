Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Amanda Kurtovic'i transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Amanda Kurtovic'i transfer etti

03.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 03.01.2021 11:50
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Amanda Kurtovic'i transfer etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Norveçli Amanda Kurtovic'i renklerine bağladı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Norveçli Amanda Kurtovic'i renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Kurtovic'in transferinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Dünyanın en prestijli hentbolcularından biri olan Kurtovic'in Kastamonu Belediyespor forması giyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son 2 sezondur Györi Audi Eto KC forması giyen deneyimli oyuncu Kurtovic, büyük ailemizin bir parçası oldu. Son 10 sezonda Şampiyonlar Ligi arenasında mücadele eden, kariyerinde olimpiyat şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu bulunan deneyimli sağ oyun kurucu, Avrupa şampiyonluğu hedefinde gücümüze güç katacak. Norveçli oyuncu artık Kastamonu'muzun başarısı için mücadele edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Yaşar Güler Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Burak Özçivit Demet Özdemir
Spor Can Bartu Arda Turan Erol Bulut Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kız Ankara Yangın Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Amanda Kurtovic'i transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 11:51:36. #1.14#
title