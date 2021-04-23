Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Karadağlı Milena Raicevic'i transfer etti
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Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Karadağlı Milena Raicevic'i transfer etti

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Karadağlı Milena Raicevic'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Karadağlı Milena Raicevic'i renklerine bağladı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Karadağlı Milena Raicevic'i renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Raicevic transferinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Raicevic'in orta oyun kurucu mevkisinde oynadığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kariyeri boyunca Buducnokst forması giyen Milena Raicevic Karadağ Ligi'nde ve Karadağ Kupası'nda 13 kez şampiyonluğa ulaşan takımın parçası oldu. İki kez Şampiyonlar Ligi kazanan Raicevic, Şampiyonlar Ligi'nde bir kez final bir kez de yarı final oynadı. EHF Kupa Galipler Kupası'nı da bir kez kazanan Milena Raicevic, 2012 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalyanın sahibi oldu. Milena Raicevic, 2010'da Dünya Gençler Şampiyonası'nda da bronz madalya kazandı."

Kulüp tarafından daha önce, Karadağlı Jovanka Radicevic, Majda Mehmedovic ve Marina Rajcic'in de transfer edildiği açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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