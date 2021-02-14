Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, Avrupa kupası maçı için Polonya'ya gitti
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Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, Avrupa kupası maçı için Polonya'ya gitti

14.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 14.02.2021 11:44
Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, Avrupa kupası maçı için Polonya'ya gitti

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında yarın Polonya temsilcisi MKS Perla'ya konuk olacağı maç için bu ülkeye gitti.

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında yarın Polonya temsilcisi MKS Perla'ya konuk olacağı maç için bu ülkeye gitti.

Lublin kentindeki Globus Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

İki takım arasında Kastamonu'da oynanan ilk karşılaşma 20-20 eşitlikle tamamlanmıştı. Kastamonu Belediyespor geride kalan 4 maçında 2 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı.

Bıyıklı: "Puanlarla dönmek istiyoruz"

Kulüp başkanı Bülent Bıyıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gruptan çıkmak istediklerini söyledi.

Polonya'ya kazanmak için gittiklerini ifade eden Bıyıklı, "Türkiye'deki ilk maçımızda rakibimiz karşısında iyi bir oyun ortaya koyduk. Üstünlük maç boyunca bizdeydi. Maçın son dakikalarında motivasyon eksikliği nedeniyle rakibimiz beraberliği yakaladı." ifadelerini kullandı.

Deplasmanda daha istekli bir oyun ortaya koyacaklarını vurgulayan Bıyıklı, "Kazanan taraf olmak istiyoruz. Takımda her şey yolunda. Sporcularımızın motivasyonu yerinde. Deplasmandan puanlarla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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