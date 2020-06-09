Kastamonu Belediyespor, Hakan Günal ile devam edilmeyeceği haberlerini yalanladı Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un kulüp başkanı Bülent Bıyıklı, antrenör Hakan Günal ile yeni sezonda devam edilmeyeceği yönündeki haberleri yalanladı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un kulüp başkanı Bülent Bıyıklı, antrenör Hakan Günal ile yeni sezonda devam edilmeyeceği yönündeki haberleri yalanladı.

Kulüp binasında gazetecilere açıklama yapan Bülent Bıyıklı, dün bazı basın kuruluşlarında antrenör Hakan Günal ile yolları ayırdıklarına dair haberlerin çıktığını hatırlattı.

Çıkan haberlerde kaynak olarak kendisinin gösterildiğini aktaran Bıyıklı, "Kulüp başkanı olarak antrenörümüz ile yollarımızın ayrıldığına dair açıklamam kesinlikle olmamıştır." dedi.

Hakan Günal ile olan sözleşmelerinin 31 Mayıs 2020 tarihinde bittiğini dile getiren başkan Bıyıklı, "Mevcut antrenörümüz veya başka antrenörle resmi bir görüşmemiz olmamıştır. Gelecek sezon için çalışmalarımız devam etmektedir. Çalışmalarımızı inşallah kısa sürede tamamlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA