Kastamonu Belediyespor, Elif Sıla Aydın'ın sözleşmesini uzattı Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Elif Sıla Aydın'ın sözleşmesini 1 yıl uzatma kararı aldı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Elif Sıla Aydın'ın sözleşmesini 1 yıl uzatma kararı aldı.

Kastamonu Belediyespor'da 4 sezondur forma giyen 24 yaşındaki Elif Sıla Aydın, sol kanatta görev yapıyor.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2016-2017 sezonundan bu tarafa takımımızın formasını terleten Elif Sıla Aydın, gelecek sezon da başarımız için mücadele edecek." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA