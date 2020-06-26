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Kastamonu Belediyespor, Elif Sıla Aydın'ın sözleşmesini uzattı

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Elif Sıla Aydın'ın sözleşmesini 1 yıl uzatma kararı aldı.

Kastamonu Belediyespor, Elif Sıla Aydın'ın sözleşmesini uzattı
26.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:43

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Elif Sıla Aydın'ın sözleşmesini 1 yıl uzatma kararı aldı.

Kastamonu Belediyespor'da 4 sezondur forma giyen 24 yaşındaki Elif Sıla Aydın, sol kanatta görev yapıyor.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2016-2017 sezonundan bu tarafa takımımızın formasını terleten Elif Sıla Aydın, gelecek sezon da başarımız için mücadele edecek." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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