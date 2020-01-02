: Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor

02.01.2020 23:14 | Son Güncelleme: 02.01.2020 23:17

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası maçlarının hazırlıklarına devam ediyor.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ilk yarısını namağlup lider tamamlayan Kastamonu temsilcisi, EHF Kupası A Grubu'nda 4 Ocak Cumartesi günü Macaristan'ın Schaeffler takımını konuk edecek.

Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grup maçlarının hazırlıklarına Atatürk Spor Salonu'nda devam ettiklerini söyledi.

Yoğun bir hazırlık dönemini geride bıraktıklarını dile getiren Günal, "Çalışmalarımız 16 Aralık'tan beri kesintisiz devam ediyor. 4 Ocak'ta yapacağımız ilk maça tam anlamıyla hazır olmamız için önümüzde sadece bir idman kaldı. O idmanda da teknik ve taktik anlamda rötuşları yapacağız." diye konuştu.

Takımda 2 oyuncunun eksik olduğunu belirten Günal, "Olga'nın hafif sakatlığı var. Onun hazır olması için çalışmalar sürüyor. Kaptanımız Serpil gribal enfeksiyon geçiriyor. Kendisi 2 gündür idmana çıkamıyor. Yarınki idman öncesinde ya da maç günü durumu ne olur onu şu anda bilmiyoruz. Maç günü durumu netleşecek." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların keyfinin yerinde olduğunu aktaran Hakan Günal, "Biz hep söylüyoruz, isimler değil sistem önemli. Formalar değil mücadele ve ruh oynuyor. Maçları kazanan o mücadele isteği oluyor. Sahaya kaç kişi çıkarsak çıkalım bunun bir önemi yok. Tüm arkadaşlarımız sonuna kadar mücadele edip maçı kazanmak için ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyacaklardır." şeklinde konuştu.

Kupada, Kastamonu Belediyespor'un grubunda ayrıca Çekya'dan Banik Most ve Almanya'dan Thüringer yer alıyor.

Kaynak: AA

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