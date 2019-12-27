: Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası grup maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor

27.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:32

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası'nda yapacağı grup maçlarının hazırlıklarına devam ediyor.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ilk yarısını namağlup lider tamamlayan Kastamonu ekibi, 4 Ocak'ta başlayacak EHF Kupası grup maçlarının hazırlıklarını Atatürk Spor Salonu'nda sürdürüyor.

Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımda keyiflerin yerinde olduğunu söyledi.

Ocak ve şubatın kendileri için çok yoğun geçeceğini belirten Günal, "İki haftalık boş dönemimiz vardı. Bu dönemi yüklemelerle geçireceğiz diye söylemiştik. Maçların hepsinin üst üste gelecek olması nedeniyle en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Arkadaşlarımız biraz yoruldu, biraz sıkıntı çekti ama maçlar başladığında umarım bu antrenmanların karşılığını daha az yorularak alacaklar." ifadelerini kullandı.

EHF Kupası A Grubu'nda ilk maçlarını 4 Ocak 2020'de Macaristan'ın Schaeffler takımıyla sahalarında yapacaklarını hatırlatan Günal, seyircinin desteğiyle galip gelip grupta Almanya'da oynayacakları ikinci karşılaşmaya moralli gitmek istediklerini dile getirdi.

Günal, söz konusu maçların öneminin farkında olduklarını, sporcuların yavaş yavaş form tutmaya başladığını kaydetti.

Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası A Grubu'nda Çekya'dan Banik Most, Almanya'dan Thüringer ve Macaristan'dan Schaeffler ile mücadele edecek.

Kaynak: AA

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