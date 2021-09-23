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Kastamonu Belediyespor, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi hazırlıklarına başladı

AA / Özgür Alantor - Haberler | Spor
Kastamonu Belediyespor, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi hazırlıklarına başladı

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Slovenya temsilcisi Krim Mercator ile sahasında oynayacağı B Grubu üçüncü maçının hazırlıklarına başladı.

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Slovenya temsilcisi Krim Mercator ile sahasında oynayacağı B Grubu üçüncü maçının hazırlıklarına başladı.

Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Costica Buceschi, Merkez Spor Salonu'nda yapılan antrenmanda AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 Eylül'de önemli bir rakibi konuk edeceklerini söyledi.

Maçın önemli olduğu kadar zor olacağını dile getiren Buceschi, bu kapsamda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Oyuncuların maçın öneminin farkında olduğuna işaret eden Buceschi, "Takımdaki oyuncular Şampiyonlar Ligi'nde seviyenin ne olduğunu biliyor ve ona göre hazırlanıyorlar. O gün neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Taraftarlarımızın maça gelmesi ve bizi desteklemesi bizi hem motive edecektir hem de hücumda destekleyecektir. Umarım daha çok taraftar gelir ve takımımızı daha çok desteklerler." diye konuştu.

Kastamonu Belediyespor, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi hazırlıklarına başladı

Kastamonu Belediyespor, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi hazırlıklarına başladı

Kastamonu Belediyespor, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi hazırlıklarına başladı

AA / Özgür Alantor - Spor Haberleri
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