Kastamonu Belediyespor'da sezon hazırlıkları sürüyor Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'da sezon hazırlıkları sürüyor.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'da sezon hazırlıkları sürüyor.

Kastamonu Belediyespor'da antrenörlük görevine getirilen Danimarkalı Helle Thomsen ile ilk antrenmanına dün çıkan ekibin Atatürk Spor Salonu'ndaki çalışmaları devam ediyor.

Thomsen, çalışmalarla ilgili gazetecilere, takımdaki oyuncu sayısının az olduğunu söyledi.

Oyuncu rotasyonunun önemli olduğunu ifade eden Thomsen, "Yüksek standartlarda oynamak istiyorsak rotasyona ihtiyacımız var. 19-20 oyuncuyla antrenman yapabilmek önemli. Şu an 14 sporcuyla antrenman yapıyoruz. 3 kalecimiz var, bunları çıkardığımızda 11 sporcu kalıyor." dedi.

Takımda iyi oyuncuların yer aldığını anlatan Thomsen, "Avrupa'da çok güçlü takımlar var. Bu takımları tanıyoruz. Avrupa hedefleri konusunda hazır olmayan bir takım hakkında geleceği konuşmanın çok doğru olacağını düşünmüyorum." diye konuştu.

Sloven hentbolcu Nina Zulic ise Kastamonu ekibinde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Helle Thomsen'in belirli bir sisteminin olduğunu anlatan Zulic, "Bize neler yapacağımızı anlatıyor. Gerçekten mükemmel bir hoca. Bizi iyi bir noktaya getireceğine inanıyorum." dedi.

Kastamonu Belediyespor'un bu sezon Muratpaşa Belediyespor'dan transfer ettiği kaleci Merve Durdu ise "Bu yıl Helle ile birlikte Kastamonu Belediyespor'da olduğum için çok mutluyum. Umarım bizim için çok güzel bir sezon olur. " değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA