Kastamonu Belediyespor'da pozitif vaka görüldü
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Kastamonu Belediyespor'da pozitif vaka görüldü

09.10.2020 14:21 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:25
Kastamonu Belediyespor'da pozitif vaka görüldü

Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kadın hentbol takımında Milli takım kampı için ülkesine giden bir sporcunun korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kadın hentbol takımında Milli takım kampı için ülkesine giden bir sporcunun korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kastamonu Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Milli takım kampı için ülkelerine giden sporcularımız, kamp sonrası ülkemize girer girmez Kovid-19 testinden geçmiştir. Sporcularımızdan birisinin Kovid-19 testi sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan sporcumuz ev izolasyonuna alınmıştır. Sporcularımızla temaslı olan antrenörümüz, yardımcı antrenörümüz ve kaleci antrenörümüz tedbir amaçlı Aksaray ve Sivas deplasman maçlarına götürülmemiştir. Temaslı antrenörlerimiz, Covid-19 talimatları doğrultusunda izolasyona alınmıştır" denildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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