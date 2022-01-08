Kastamonu Belediyespor'da 6 oyuncu Kovid-19'a yakalandı - Haberler Spor
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Kastamonu Belediyespor'da 6 oyuncu Kovid-19'a yakalandı

Kastamonu Belediyespor'da 6 oyuncu Kovid-19'a yakalandı
AA / Özgür Alantor - Haberler | Spor

Oyuncularından altısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Kastamonu Belediyespor'un, Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Fransa'nın Metz Handball takımıyla deplasmanda oynayacağı maç ertelendi.

Oyuncularından altısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Kastamonu Belediyespor'un, Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Fransa'nın Metz Handball takımıyla deplasmanda oynayacağı maç ertelendi.

Kastamonu Belediyespor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, pazar günü deplasmanda Fransa'nın Metz Handball takımı ile oynanacak maçın ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Takımımızdaki 6 sporcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle hafta sonu Metz Handball takımı ile oynayacağımız Şampiyonlar Ligi grup karşılaşması Avrupa Hentbol Federasyonu'nun oluru ile ileri bir tarihe ertelenmiştir. Sporcularımızın tedavisine protokole uygun şekilde başlanmıştır."

AA / Özgür Alantor - Spor Haberleri

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