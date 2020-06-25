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Kastamonu Belediyespor, Betül Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'da Betül Yılmaz'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Kastamonu Belediyespor, Betül Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı
25.06.2020 09:23 | Son Güncelleme: 25.06.2020 09:28

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'da Betül Yılmaz'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Kastamonu Belediyespor formasını 1,5 sezondur terleten 32 yaşındaki Betül Yılmaz, sol oyun kurucu olarak görev yapıyor.

Betül Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gururla ve onurla formasını taşıdığı Kastamonu Belediyespor'un yeni sezonda da formasını giyecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bir an önce sahalara dönmek istediğini dile getiren Betül Yılmaz, "Koronavirus sebebiyle uzak kaldığımız sahaları, hentbol oynamayı çok özledim. Hedeflediğimiz başarılara ulaşmak, takım arkadaşlarım ve taraftarla buluşmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Kastamonu'yu çok sevdiğini belirten Betül, "Yeni sezonu şans ve başarıyla birlikte nice büyük zaferler kazanma umuduyla heyecanla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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