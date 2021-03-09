Kastamonu Belediyespor, başantrenör Helle Thomsen ile yollarını ayırdı
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Kastamonu Belediyespor, başantrenör Helle Thomsen ile yollarını ayırdı

09.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:54
Kastamonu Belediyespor, başantrenör Helle Thomsen ile yollarını ayırdı

Hentbol Kadınlar Süper Lig takımlarından Kastamonu Belediyespor, Danimarkalı başantrenör Helle Thomsen ile yollarını ayırdı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig takımlarından Kastamonu Belediyespor, Danimarkalı başantrenör Helle Thomsen ile yollarını ayırdı.

Kastamonu Belediyespor, Helle Thomsen'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Helle Thomsen yapılan görüşmelerde son derece olumlu bir yaklaşım sergilemiştir. Olumlu yaklaşım ve kulübümüze verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkür ederiz. Büyük saygı duyduğumuz değerli Helle Thomsen'e bundan sonraki kariyerinde başarılarla dolu günler temenni ederiz."

Yardımcı antrenör Serkan İnci'nin başantrenörlüğünde sezonun tamamlanacağı aktarılan açıklamada, İnci ve ekibine güvenildiği ve kulübün başarısı için mücadele edeceklerine inanıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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