Kastamonu Belediyespor, Avrupa kupası maçı için Fransa'ya gitti
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Kastamonu Belediyespor, Avrupa kupası maçı için Fransa'ya gitti

14.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:54
Kastamonu Belediyespor, Avrupa kupası maçı için Fransa'ya gitti

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi B Grubu'nda Fransa temsilcisi Nantes Atlantique ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi B Grubu'nda Fransa temsilcisi Nantes Atlantique ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.

EHF Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında konuk ettiği Polonya'nın MKS Perla takımıyla 20-20 berabere kalan Kastamonu Belediyespor, ikinci karşılaşmasında Fransa ekibi Nantes Atlantique ile mücadele edecek.

Kastamonu Belediyespor, 16 Ocak Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 18.00'de başlayacak müsabaka için hava yoluyla Fransa'ya hareket etti.

Kulüp başkanı Bülent Bıyıklı, AA muhabirine, gruptan çıkmak istediklerini söyledi.

Fransa'ya kazanmak için gittiklerini dile getiren Bıyıklı, "Rakibimiz karşısında güzel bir oyun ortaya koyarak, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Maçtan galip ayrılıp, amacımıza ulaşmak için bir engeli daha aşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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