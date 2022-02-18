Kastamonu Belediyespor, Avrupa hazırlıklarını sürdürüyor

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, DELO Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Danimarka'nın Odense Hentbol takımıyla deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, DELO Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubunda son maçına çıkacak. Şu ana kadar puan elde edemeyen Kastamonu Belediyespor, zorlu rakibi karşısında galip gelerek ilk puanını almayı hedefliyor. Bu kapsamda Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Antrenör Hakan Günal yönetiminde hazırlıklarını Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda devam ettiriyor. Antrenmanın ardından Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 Şubat'ta oynanacak maça en iyi şekilde hazırlandıklarını ve puan almak için tüm güçleriyle savaşacaklarını kaydetti.

"Her maça galip gelmek için çıkıyoruz"

DELO Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçları olduğuna işaret eden Hakan Günal, "Her maça galip gelmek için çıkıyoruz. Bunu pazar günü oynadığımız Avrupa maçında da gösterdik. Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir iddiamız olmamasına rağmen geçen senenin Rusya şampiyonu karşısında oyuncularımız müthiş bir oyun sergiledi. Rakip takımın antrenörü de bu kadar dirençli bir takım beklemediğini söyledi" şeklinde konuştu.

Takımın başına kısa bir süre önce geldiğini hatırlatan Günal, "Daha yeni geldim. Üç Şampiyonlar Ligi maçına çıktım. Yavaş yavaş bir şeyler oturdukça izlemesi keyif veren bir takım ortaya çıkacak" ifadelerine yer verdi.

"Sahada, puan almak için elinden geleni yapan bir takım olacak"

Son maçlarında puan almak istediklerini ifade eden Günal, "Danimarka'da Odense ile son maçımıza çıkacağız. Bizim açımızdan değil ama onlar açısından grubu dördüncü veya beşinci bitirme açısından önemli. Bizim için de prestij açısından önemli bir maç. Pazar günü çok iyi mücadele eden, puan almak için elinden geleni yapan bir takım olacak sahada" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı - Spor