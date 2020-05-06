HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Kastamonu Belediyespor Antrenörü Günal'dan koronavirüs açıklaması

Kastamonu Belediyespor Antrenörü Günal'dan koronavirüs açıklaması
06.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:24

Hentbol Kadınlar Süper Lig takımlarından Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Hakan Günal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle spor müsabakalarına ara verildiğini hatırlatarak, "Şu andan sonra maçların hem fizyolojik hem de psikolojik olarak yapılabilirliği mümkün gözükmüyor.

Hentbol Kadınlar Süper Lig takımlarından Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Hakan Günal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle spor müsabakalarına ara verildiğini hatırlatarak, "Şu andan sonra maçların hem fizyolojik hem de psikolojik olarak yapılabilirliği mümkün gözükmüyor. Bu yüzden Hentbol Federasyonun bu konuda kararını verip açıklaması gerekiyor." dedi.

Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir maç yapmadıklarına dikkati çekti.

Hazırlanan "Futbola dönüş öneri protokolünün" amatör branşlarda uygulanamayacağını belirten Günal, "Futbolun Süper Lig dışında kalan takımlarında da bunun uygulanması pratikte çok mümkün görülmüyor. Bildiğimiz kadarıyla soyunma odasına belirli sayıda insan girecek, sahada 6 kişiden fazla olmayacak gibi maddeler var. Bu çok uygulanabilir gibi görülmüyor." diye konuştu.

Futbolun farklı bir yerde olduğunu vurgulayan Günal, "Hentbol, basketbol, voleybol, güreş, masa tenisi ve aklınıza gelecek diğer branşlarda bunu uygulama şansımız yok. Çünkü amatör branşların kendine ait sahası yok. Ben kendi branşımdan değerlendireyim. Bunu uyguladığımda antrenman sürem iki katına çıkacak. Bunu yaparsam diğer takıma süre kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Liglerle ilgili bir an önce karar verilmesi gerektiğini dile getiren Günal, şunları kaydetti:

"Şu andan sonra maçların hem fizyolojik hem de psikolojik olarak yapılabilirliği mümkün gözükmüyor. Bu yüzden Hentbol Federasyonun bu konuda kararını verip açıklaması gerekiyor. Çok sürüncemede kaldı. Biz son maçımızı 17 Mart'ta yaptık. Üzerinden 50 gün geçti. Biz amatör branşlarız. Hiçbir sporcumuzun evine spor aleti gönderemiyoruz. Herkes kendi imkanlarıyla evlerinde spor yapmaya çalışıyor. Sadece futbolun konuşulmaması gerekiyor. Sürüncemede kalmadan, bu süreç daha fazla uzamadan bir kararın verilmesi gerekiyor. Sporcular da bu konuda bir bekleyiş içinde."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor Spor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum Spor
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak Spor
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
Ronaldo'nun karantinaya girdiği villası, görenleri hayran bıraktı Spor
Ronaldo'nun karantinaya girdiği villası, görenleri hayran bıraktı
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sordu, 'Pırlanta gibidir' cevabını aldı Spor
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sordu, "Pırlanta gibidir" cevabını aldı
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak Spor
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Alexander Sörloth'un karantina süreci tamamlandı ve kaldığı yurttan ayrıldı
Alexander Sörloth'un karantina süreci tamamlandı ve kaldığı yurttan ayrıldı
Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı
Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı
Ronaldo'ya 5. çocuk sürprizi! Sevgilisinin paylaşımı heyecan yarattı
Ronaldo'ya 5. çocuk sürprizi! Sevgilisinin paylaşımı heyecan yarattı
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak
Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ismin Ricardo Faty olduğu ortaya çıktı
Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ismin Ricardo Faty olduğu ortaya çıktı
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak
Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti
Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Ajda Pekkan Demet Akalın
Spor Neymar Arda Turan Fatih Terim Nenad Bjelica Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Karar Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: Kastamonu Belediyespor Antrenörü Günal'dan koronavirüs açıklaması - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 12:41:11. #1.15#
title