Kastamonu Belediyespor, Amra Pandzic'in sözleşmesini uzattı Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Sloven kaleci Amra Pandzic'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Sloven kaleci Amra Pandzic'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonundan bu tarafa takımımızın formasını terleten Amra Pandzic, gelecek sezon da başarımız için mücadele edecek. Başarılı kalecimiz Kastamonu'da ikinci sezonunu yaşayacak." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA