Kastamonu Belediyespor: 33 - Banik Most: 27
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'ndaki üçüncü maçında ağırladığı Çekya temsilcisi Banik Most'u 33-27 mağlup etti.
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'ndaki üçüncü maçında ağırladığı Çekya temsilcisi Banik Most'u 33-27 mağlup etti.
Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da ev sahibi ekibin, 15-13 üstünlüğüyle tamamlandı.
Gruptaki ilk iki maçında Macaristan'dan Schaeffler ve Almanya'nın Thüringer ekiplerine karşı sahadan mağlup ayrılan Kastamonu ekibi, Banik Most karşısında gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Kastamonu Belediyespor, gruptaki dördüncü maçını Çekya temsilcisi Banik Most ile 26 Ocak'ta deplasmanda oynayacak.