Haberler » Spor » Kastamonu Belediyespor: 33 - Banik Most: 27 - Spor

Kastamonu Belediyespor: 33 - Banik Most: 27

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'ndaki üçüncü maçında ağırladığı Çekya temsilcisi Banik Most'u 33-27 mağlup etti.

18.01.2020 18:15 | Son Güncelleme: 18.01.2020 18:19
Kastamonu Belediyespor: 33 - Banik Most: 27

Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'ndaki üçüncü maçında ağırladığı Çekya temsilcisi Banik Most'u 33-27 mağlup etti.

Kastamonu Atatürk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da ev sahibi ekibin, 15-13 üstünlüğüyle tamamlandı.

Gruptaki ilk iki maçında Macaristan'dan Schaeffler ve Almanya'nın Thüringer ekiplerine karşı sahadan mağlup ayrılan Kastamonu ekibi, Banik Most karşısında gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Kastamonu Belediyespor, gruptaki dördüncü maçını Çekya temsilcisi Banik Most ile 26 Ocak'ta deplasmanda oynayacak.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kastamonu Belediyespor: 33 - Banik Most: 27
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler