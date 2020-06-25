Kastamonu Belediyespor, 2 hentbolcu ile yollarını ayırdı
Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, 2 oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı.
25.06.2020 21:11 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:20
Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, 2 oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli kaleci Anca Rombescu ve sol oyun kurucu Joanna Woloszyk ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, Woloszyk'in geçen yıl, Rombescu'nun ise 2016-2017 sezonunda takıma katıldığı hatırlatılarak, iki oyuncuya da katkıları dolayısıyla teşekkür edildi.
Kaynak: AA