Kastamonu Belediyesinden baca temizliği uyarısı
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Kastamonu Belediyesinden baca temizliği uyarısı

05.11.2020 11:57 | Son Güncelleme: 05.11.2020 12:01
Kastamonu Belediyesinden baca temizliği uyarısı

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, yaklaşan kış öncesi yangın ve zehirlenme vakalarına karşı vatandaşların, baca temizliğine dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, yaklaşan kış öncesi yangın ve zehirlenme vakalarına karşı vatandaşların, baca temizliğine dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Kış aylarında meydana gelen yangın ve zehirlenmelerin özellikle baca temizlenmemesinden kaynaklandığına işaret eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Özellikle kış aylarında meydana gelen ev yangınları ve zehirlenme vakaları büyük oranda temizlenmeyen bacalardan kaynaklanmaktadır. Isınma amaçlı kullanılan soba ve kalorifer bacalarının temizletilmesi konusunda vatandaşlarımızın duyarlı olması önem arz etmektedir. Havaların soğuması ile birlikte ev ve iş yerlerinde ısınma amacı ile yakılacak soba ve kalorifer bacalarının düzenli olarak temizletilmesi, özellikle soba kullanan vatandaşların bacadan sızan gazlar nedeniyle yaşanabilecek facialara karşı önlem almaları gerekmektedir. Baca temizliği başta olmak üzere şehrimizin havasının kirlenmemesi ve ekonomik olarak ısınmak içinde faydalı olacaktır. Bacaların en az yılda bir defa temizletilmesi halinde sobalı evlerde meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmelerine bağlı ölümlerin önüne geçilebilir. Özellikle karlı ve rüzgarlı havada oluşan zehirlenme vakaları bir çok insanın ölümüne sebep olmaktadır. Temizlenmeyen bacalar is ve dumanı çekmediği için yangın tehlikesi oluşturmaktadır. Konut yangınları ve zehirlenmelere karşı bu önlemlerin alınması can kayıplarını önleyecektir. Doğalgaz bacalarının da düzenli olarak temizletilmesi bakım ve onarımın yaptırılması gerekmektedir. Bu işlemin yetkili servislerine yaptırılması daha güvenli olmaktadır. Ayrıca zehirlenmelere olaylarına karşı doğalgaz havalandırma menfezlerinin kapatılmaması gerekmektedir" dedi.

Elektrik tesisatlarının da kontrol edilmesi tavsiyesinde bulunan Başkan Vidinlioğlu, "Ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için binalardaki elektrik tesisatlarını kontrol ettirmeleri eski yıpranmış olan tesisatların yaptırılması konusunda titiz davranmaları gerekmektedir. Elektrikli ev aletlerini sürekli prizlerde takılı bırakmayarak önlem alınmalıdır. İtfaiye Araçlarının yangın yerine ulaşmalarının daha hızlı sağlanması amacıyla Vatandaşlarımızın Cadde ve sokaklarda araçlarını park etmemeleri ve İtfaiye araçlarına yol vermeleri çok büyük önem arz etmektedir. Bilindiği üzere ev yangına erken müdahale can ve mal kaybının önlenmesinde etken olmaktadır. Bu yüzden ev, araç ve işyerlerinde yangın söndürücü cihazları bulundurmaları ve önleyici gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu konular hakkında Vatandaşlarımız İtfaiye Müdürlüğümüzün ihbar hatlarını arayarak gerekli bilgileri alabilirler" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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