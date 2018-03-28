Kastamonu Belediyesinde 'Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak' Adlı Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Kastamonu Belediyesi tiyatro ekibi çevre temizliği ve çöplerin ayrıştırılmasının önemini anlatmak adına sahnelenen 'Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Tiyatroyu izlemeye gelen Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Atıkların kontrol altına alınması gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Kastamonu bırakabilmek adına Sıfır Atık Projesi bizim için hayati önem taşımaktadır. Özellikle yerinde yani evlerimizde gerçekleştirilecek çöp ayrıştırması insanlık ve çevre için çok önemlidir" dedi.

Türkiye'nin en temiz şehri unvanını elinde bulunduran Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu'da Belediye Tiyatro ekibi çevre temizliği ve çöplerin ayrıştırılmasının önemini anlatmak adına 'Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak' adlı tiyatro oyunuyla öğrencileri bilinçlendiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan 'Sıfır Atık Projesi'ne desteklemek ve çocuklara çevre bilincini aşılamak isteyen Kastamonu Belediyesi önemli bir projeye start verdi. Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın talimatlarıyla çöplerin yerinde ayrıştırılabilmesi adına bir yıldır önemli çalışmalar yapan Kastamonu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle birlikte ortak bir çalışmaya imza attı. Bu kapsamda Kastamonu Belediyesi Tiyatro ekibi 'Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak' adlı tiyatro oyunuyla öğrencilerin karşısına çıktı. Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve kurum müdürleri, yaklaşık 500 öğrenciyle birlikte Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak adlı tiyatro oyununu izledi. İsrafın önlenmesi, doğal kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, atığın oluşması durumunda kaynağında ayrıştırılabilmesini konu alan tiyatro oyunu, çevremizin neden temiz tutulması noktasında da izleyenlere önemli mesajlar verirken bol alkış aldı.

Tiyatro oyununun ardından açıklamalarda bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 2017 yılı içerisinde il merkezinde 2 bin 754 ton, il genelinde ise toplam 3 bin 856 ton ambalaj atığının ekonomiye kazandırıldığını belirterek, "Bu toplanan atıklar sayesinde 51 bin 833 ağacın kesilmesi önlendi, 37 milyon 807 bin 600 metreküp sera gazının salınımı azaltıldı, 7 bin 318 metrekare atık depolama alanından tasarruf edildi, 56 litre petrol tasarrufu sağlandı" dedi.

"Sıfır atık projesi kademeli olarak hayata geçiyor"

Kastamonu Belediyesi'nin bu alanda yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Tahsin Babaş, hükümetin Sıfır Atık Eylem planı çerçevesinde Kastamonu'da da çalışmaların aşamalı olarak hayata geçirildiğini iletti. Kamu kurumlarında geri dönüşüm iç mekan kutularının konulduğunu ileten Başkan Babaş, bu uygulamanın terminaller, eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, hastaneler, eğlence ve dinlenme yerlerinde de en kısa zamanda gerçekleştirileceğini iletti.

"Bakanlıktan 500 bin TL hibe istedik"

Kastamonu Belediyesi olarak şehirde uygulanacak projeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 500 bin TL'lik bir proje sunulduğunu ve hibe istendiğinin de altını çizen Başkan Babaş, hibe alındığı taktirde kompost makine, iç mekan kutuları, cam kırma makinesi, cam kumbarası ve ambalaj kabini alımının hızla gerçekleştirileceğini vurguladı. Çevrenin daima temiz tutulması noktasında önemli çalışmalara imza attıklarını da söyleyen Başkan Babaş, "Kastamonu Belediyesi olarak 2017 yılında 1,5 ton atık pil topladık. Okullarda yaptığımız atık pil toplama kampanyalarımız çok verimli oldu. Bugün 1 atık pilin 4 metreküplük toprağı zehirlediği düşünülürse önemli bir çalışmaya imza attığımız ortadadır. Bu çalışmamızda bizlerin en büyük destekçisi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız olmuştur" diye konuştu.

"51 bin 833 ağacın kesilmesi önlendi"

51 bin 833 ağacın kesilmesinin önüne geçtiklerini ifade eden Başkan Babaş, "Yine yaptığımız çalışmalar kapsamında 2017 yılı içerisinde 2199 ton kağıt-karton, 540 ton plastik, 14 ton metal, 350 kilo cam atığı olmak üzere toplam 2754 ton ambalaj atığı ekonomiye kazandırıldı. İl genelinde ise toplam 3856 ton ambalaj atığı ekonomiye kazandırıldı. Bu toplanan atıklar sayesinde 51 bin 833 ağacın kesilmesi önlendi, 37 milyon 807 bin 600 metreküp sera gazının salınımı azaltıldı, 7 bin 318 metrekare atık depolama alanından tasarruf edildi, 56 litre petrol tasarrufu sağlandı. 2017 yılındaki bir diğer başlattığımız çalışma olan bitkisel atık yağların ayrı toplanması kampanyası doğrultusunda önemli adımlar atıldı. Taşköprü yolu üzerinde kurduğumuz birinci sınıf Atık Getirme Merkezimizde bugün itibariyle 13 atık grubu biriktirilmektedir" şeklinde konuştu.

"Organik atıkları toprak iyileştiricisi olarak kullanıyoruz"

Sebze, meyve artıkları, bahçe atıkları gibi atıkları organik atık olarak adlandırdıklarını belirten Babaş, şöyle konuştu: "Bu atıklar ekiplerimizce kompostlama yöntemiyle park ve bahçelerde toprak iyileştirici olarak kullanılmaktadır. Bizim hedefimiz sıfır atık hedefine en kısa sürede ulaşmaktır. Bunun içinde çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Özellikle yerinde yani evlerimizde gerçekleştirilecek çöp ayrıştırması insanlık ve çevre için çok önemlidir. Bu bilinci kazandırmak adına çalışmalarımız daima sürecektir. Bu konu hayati bir konudur." - KASTAMONU